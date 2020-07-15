В Харькове назначили главу администрации Холодногорского района и его заместителя

В Харькове назначили главу Холодногорского района и его заместителя.

Как сообщается на Фейсбук-странице райгосадминистрации, 14.07.2020 в соответствии с Распоряжением Харьковского городского головы от 9 июля 2020 года по результатам конкурса на должность главы администрации Холодногорского района Харьковского городского совета назначен Кошеленко Виталий Анатольевич.

Свою трудовую деятельность новоназначенный глава района начал в 1992 году на Автобазе № 3 Харьковского автообъединения. С марта 2015 по февраль 2020 занимал должность председателя Змиевской райгосадминистрации Харьковской области.

Также Кошеленко является действующим депутатом Харьковского областного совета VII созыва.

На должность первого заместителя главы администрации Холодногорского района Харьковского городского совета, также по распоряжению Кернеса от 9 июля назначена Кочеткова Светлана Александровна. Она стала победителем конкурса на данную должность.

Кочеткова начала трудовую деятельность в 1991 году в Дорожной Харьковской автобазе Южной железной дороги. Последние годы занимала должность начальника управления по организационной работе и общим вопросам Администрации Холодногорского района Харьковского городского совета.

Агентство Телевидения Новости