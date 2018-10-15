В Харькове почтили память погибших защитников Украины. Памятное мероприятие прошло на площади Защитников Украины, у мемориального камня, на месте которого будет установлен памятник воинам АТО.

От имени председателя ХОГА Юлии Светличной слова искренней благодарности участникам АТО и ООС передал ее заместитель Михаил Черняк.

Мы помним и чтим тех, кто погиб, защищая нашу независимость и территориальную целостность. Искренне благодарны тем, кто и сегодня продолжает защищать наше государство на востоке. А также тем, кто, вернувшись из зоны боевых действий, продолжает активно участвовать в жизни государства, решает проблемные вопросы побратимов и членов семей погибших. В этом мы - ваши партнеры. Наша сила в единстве. И сегодняшний праздник объединяет всех: военных, волонтеров, врачей, всех, кто работает на победу нашей страны на всех фронтах, - сказал Михаил Черняк.

Он заверил участников мероприятия, что на месте памятного камня вскоре появится памятник воинам АТО.

Уже есть согласованный проект. Мы приняли волевое решение о выделении средств на строительство памятника, уже идут подготовительные работы. Уверен, что в следующем году мы встретимся здесь уже возле полноценного памятника, и это место станет традиционным местом сбора для тех, кто хочет вспомнить и почтить наших героев, - сказал заместитель председателя ХОГА.

Источник: sq.com.ua

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