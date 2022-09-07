В Харківській області готують 430 пунктів обігріву із розрахунку на 7100 людей

Теплове господарство Харківщини підготовлено до осінньо-зимового періоду на 73%, повідомляє ХОВА. За даними Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА, готовність водопровідно-каналізаційного господарства 72%, житлового фонду – 78% (це 9607 житлових будинків з 12261), соціальної сфери – 60% (689 закладів з 1156), комунального дорожньо-мостового господарства – майже 76%.

«Тривають профілактичні та ремонтні роботи в котельнях, відновлюються комунікації тепломереж, ремонтуються об’єкти, що постраждали від обстрілів. Щодо питань підготовки до зими триває постійна комунікація з громадами та владою на місцях. Робиться усе можливе, а іноді й навіть неможливе, щоб забезпечити наших громадян теплом взимку. Втім, усі ми маємо враховувати ситуацію – війна триває, обстріли відбуваються щодня і треба бути готовими до того, що ситуація може кардинально змінитися будь-якої миті», – зазначив керівник області.

Під керівництвом ХОВА вже відбулося шість засідань обласного штабу з підготовки до майбутнього опалювального сезону, де разом із головами РВА та очільниками територіальних громад вирішувалися проблемні питання.

До найбільш підготовлених районів за рівнем можливо віднести Красноградський та Лозівський райони. В залежності від інтенсивності обстрілів відсоток підготовчих робіт може змінюватися, особливо у громадах, які знаходяться безпосередньо у зоні ведення бойових дій. Зокрема до найбільш постраждалих громад, у яких зруйновано повністю або частково об’єкти критичної інфраструктури, можливо віднести деокуповані громади Харківського району: Роганську, Вільхівську, Циркунівську, Липецьку.

Крім того, постійним ракетним та артилерійським обстрілам піддаються об’єкти критичної інфраструктури та мережі у місті Харкові, Золочівській селищній громаді Богодухівського району, Дергачівській та Малоданилівській громадах Харківського району, Чугуївській, Печенізький, Малинівській та Новопокровській громадах Чугуївського району тощо. Задля забезпечення населення житлово-комунальними послугами аварійно-відновлювальні роботи на таких об’єктах тривають постійно.

Також для того, щоб під час критичних ситуацій населення цих громад могло обігрітися, ХОВА допомагає органам місцевого самоврядування підготувати 430 стаціонарних пунктів обігріву у яких одночасно зможуть розмістити понад 7100 людей. Також планується закупити 200 польових наметів з утеплювачами, пічками, польовими ліжками та біотуалетами.

На сьогодні одним із проблемних питань є забезпечення громад альтернативними видами палива. До таких потреб можливо віднести забезпечення населення дровами, вугіллям, печами-буржуйками та електрообігрівачами. Обласною військовою адміністрацією зазначені питання тісно відпрацьовуються із районними військовими адміністраціями та відповідна інформація постійно надається до Міністерства розвитку громад та територій України та Міністерства з питань тимчасово окупованих територій України. Установами та організаціями, які фінансують коштом місцевих бюджетів, проводяться укладання та переукладання договорів на постачання природного газу з Нафтогазом», – зазначають в Департаменті ЖКГ та ПЕК.

Окрім цього у РВА Харківської області створюють резервні запаси матеріалів, обладнання, палива. Наразі закуплено 244 бензинових та дизельних генераторів, 29 мініелектростанцій, два циркулярних насоси, 93 печі-буржуйки, 24 електрообігрівачі, понад 11 тонн бензину та майже 19 тонн дизельного палива.

Агентство Телевидения Новости