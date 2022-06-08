В мікрорайоні Горизонт відновили газопостачання

Фахівці АТ «Харківміськгаз» поновили газопостачання для 7 тисяч мешканців мікрорайону «Горизонт».

З кожним днем від початку війни цей мікрорайон перетворювався на другу «Північну Салтівку», адже він розташований на околиці Харкова та один із перших зустрічав удари ворога. Понівечені спалені будинки, розбиті дороги та знищена інфраструктура, а також жертви серед звичайних мешканців: ось що залишив після себе «русский мир».

Газовики не залишали цей район під час бойових дій, але до комплексних ремонтно-відновлювальних робіт на газових мережах змогли приступити тільки після розмінування території фахівцями ДСНС.

На «Горизонті» спеціалісти газової компанії обстежали підземні та наземні газопроводи, здійснили роботи зі зварювання отворів від уламків снарядів. Подекуди для відновлення газопостачання в житловий будинок було виконано перемонтаж газової системи. Усі ці роботи проводилися паралельно з відновленням газу в мікрорайоні «Сонячний».

Крім цього, газовики повернули стабільне газопостачання для багатьох мешканців Шевченківського району після нещодавніх ворожих ударів, які також принесли із собою руйнування та жертви.

Агентство Телевидения Новости