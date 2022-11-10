В нацгвардії показали трофейну техніку, захоплену в Харкові 24 лютого

Олександр, нацгвардієць

Ці два екземпляри були затрофеєні загоном спецпризначення Східного теруправління 24 лютого, приблизно в 17-00. Це вже було за окружною, в Харкові. Дані транспортні засоби переміщувалися в колоні і були завантажені спеціальним поліцейським обладнанням, що говорить про те, що особовий склад рф не був готовий і вони думали, що це буде легка прогулянка. Вони заїдеть в Харків за дві години, стануть на площі Свободи і построять свої порядки. Боєприпасів в машині не було.

Але – не склалося. Вантажівка перейшла у власність українських захисників. Про долю екіпажу не повідомляється. Автомобіль переобладнали та тепер він виконує бойові завдання з евакуаціє техніки з поля бою – нашої та трофейної.

Олександр, нацгвардієць

На той час у нас була велика потреба у ТЗ, які б могли евакуювати нашу пошкоджені техніку з місць ведення боїв, тому вирішили переобладнати дане авто. Воно підвищеної прохідності, потужне, це новий екземпляр, спецавтомобіль кетл, який на даний час виконує функції евакуації методом часткового завантаження на себе.

Вивезена з зони бойових дій техніка відправляється у збірний пункт пошкоджених машин.

Олександр, нацгвардієць

Можу показати дві одиниці техніки, які були затрофеєні в зоні бойвоих дій. Одну машину використали як донора, відновленню вона не підлягає. А з машин, які підлягають відновленню, обираємо найкращі за технічним станом і використовуємо для проведення ремонту. На даному екземплярі ви бачите зразок, який пройшов вже ремонт на ЗППМ і поїде на місце проведення завдань.

Нема різниці – ворожа техніка, чи наша, кажуть нацгвардійці. Аби працювала на правильному боці, під жовто-блакитним прапором.

Андрій, нацгвардієць

Та нормально. Нова техніка – нормально. Нема різниці, яка техніка, аби вона їхала, робила.

Олександр, нацгвардієць

На даний момент ми продефектували БМП 1, це професійна техніка, яка була захоплена в нп Вербівка Харківської області. Після захоплення наші хлопці її експлуатували, зараз виникла потребав змащенні катків бронемашини та заміні певної кількості гусин.

Віталій, нацгвардієць

Це БТР, який пригнали наші військові, щаб його відремонтувати, перефарбувати і відправити нашим бійцям, щоб вони могли користуватися цією технікою. Хлопці пофарбують гарно, флаг намалюють і буде все красиво.

Андрій, нацгвардієць

Техніка проходить ТО, проводиться дефектування, будемо намагатися закачати повітряну систему. Перевіримо гідравлічну систему та інші вузли-агрегати для подальшої постановки у стрій для виконання бойових завдань.

На випадок, коли ремонт потрібен негайно і на місці є пересувна автомобільна ремонтна майстерня.

Олександр, нацгвардієць

ЗППМ організований на місцевості, яка дозволяє нам проводити маскування та приховане пересування. Періодично його місце дислокації ми змінюємо. Збірний пункт організовуємо за допомогою транспортних засобів ПАРМ-201 (пересувна автомобільна ремонтна майстерня). Це засоби польового ремонту, які були поставлені до лав Національної гвардії України у період з 2014 року. Дані транспортні засоби мають підвищену прохідність, тому що завдання виконуються в польових умовах, в лісах, полях. . Цей комплекс – він повністю автономний. Може працювати як від мережі, є й дизельний генератор. Тут є все – сварка, зарядка, станок. Даний ТЗ виїжджає і повність забезпечує проведення ремонту.

Андрій, нацгвардієць

Все, що зв’язано з металообробкою – точим, сверлим, відрізаєм, зварюєм. Всі металооброблюючі роботи – все робим. Болты, шпильки, гайки, втулки, штуцера, валы направляем, протачиваем.

Ще одна незамінна машина – автоматизований навантажувач, який здатен самостійно, без додаткової допомоги крану, витягнути, завантажити та евакуювати пошкоджену техніку з зони бойових дій.

Агентство Телевидения Новости