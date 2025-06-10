В Польщі можуть переглянути результати виборів через помилково заповнені протоколи — Euronews

(https://www.euronews.com/my-europe/2025/06/08/poland-electoral-commission-will-consider-erroneously-completed-protocols)

▪️У понеділок о 17:00 Національна виборча комісія (НКВ) розгляне на засіданні помилково заповнені протоколи в деяких округах, повідомив член НКВ Ришард Каліш. Згідно з офіційними результатами PKW, перемогу на виборах здобув Кароль Навроцький. Кандидат, якого підтримувала партія "Право і справедливість" (PiS), набрав 10 606 877 голосів, або 50,89%. У другому турі він переміг кандидата від Громадянської коаліції (KO) Рафала Тшасковського, за якого проголосувало 10 237 286 осіб, або 49,11%.

▪️Певні суб'єкти, в тому числі виборці, можуть подавати письмові протести до 16 червня. До Верховного суду надійшов 21 протест щодо виборів, повідомила в п'ятницю Моніка Дрвал з прес-служби Верховного суду.

▪️Крім цього, в інтернеті набирає обертів петиція про перерахунок голосів - на сьогоднішній день вона зібрала понад 160 000 підписів.

"Враховуючи надзвичайно малу різницю в 369 591 голос між кандидатами на останніх президентських виборах, дуже велику кількість недійсних голосів (189 000), а також численні повідомлення про порушення в роботі виборчих комісій, ми вважаємо себе зобов'язаними закликати до перерахунку всіх поданих голосів", - пишуть автори петиції. - пишуть автори петиції.

▪️Сигнали про порушення з'явилися, зокрема, в Мінську Мазовецькому. Там влада повідомила, що в одній з комісій поміняли місцями результати двох кандидатів. Голова комісії визнав, що допустив помилку в протоколі.

Подібний інцидент стався у Кракові, зокрема, на ДВК № 95 на вулиці Ставова. Окружна виборча комісія у Кракові розслідує цю справу.

▪️Остаточне рішення про дійсність президентських виборів буде прийнято Верховним судом на основі звіту, представленого Виборчою комісією, та після розгляду протестів. У мережі поширюється петиція з вимогою перерахунку голосів.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/75505

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