В районі селища Лиман Другий Харківської області ворог посилив контррозвідувальні заходи

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 1 січня. 312 доба війни.

Протягом доби противник завдав 35 авіаційних ударів, зокрема, застосував БпЛА «Шахед-136», всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Також російські окупанти здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по дитячій лікарні міста Херсон.

Противник, який тільки за вчора втратив 760 осіб убитими, продовжує спроби наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється, а на Херсонському – перегруповує війська.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Бучки і Ясна Поляна Чернігівської області; Нововасилівка, Винторівка, Чернацьке, Уланове, Студенок, Ходине, Іскрисківщина, Краснопілля і Угроїди на Сумщині та Мороховець, Зелене, Стариця, Огірцеве, Мала Вовча, Мілове, Вовчанськ, Дворічна, Московка і Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Масютівка, Орлянське, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Вільшани і Стельмахівка Луганської області.

В районі населеного пункту Лиман Другий Харківської області ворог посилив контррозвідувальні заходи. Проводить розшук проукраїнськи налаштованого населення.

Ворог продовжує використовувати цивільні заклади для потреб лікування озброєних російських окупантів. Так, в місті Первомайськ Алчевського району Луганської області, в приміщені місцевої школи, окупанти розгорнули «польовий шпиталь» та лікують близько 100 військовослужбовців окупаційних військ. Крім того, в приміщенні місцевого полового будинку, облаштованому під військовий шпиталь, проходять лікування понад 150 поранених найманців ПВК «вагнер».

Українська авіація завдала 13 ударів по районах загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили та військової техніки противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости