В ЄС думають щодо правової бази для захисту українців

Брюссель зважує можливі наступні кроки щодо правової бази для захисту українців — Директиви про тимчасовий захист (ДТЗ) — з пропозицією, яка очікується на початку червня. Те, що починалося як екстрена допомога українцям, які тікають від війни, зараз випробовує на міцність законодавство ЄС — Euroactiv.

Коли ЄС у березні 2022 року запустив ДТЗ, це було тимчасове рішення: негайний колективний захист для людей, які тікають від війни росії в Україні.

Спочатку вважалося, що директива дозволяє лише два продовження, обмежуючи захист трьома роками до березня 2025 року. Пізніше Комісія продовжила цей термін до березня 2026 року, прийнявши більш м'яке тлумачення.

Зараз, за зачиненими дверима, розмови про "стратегії виходу" набирають обертів, сказав один дипломат ЄС, посилаючись на мінливий геополітичний ландшафт.

"Ми вже ходимо по тонкому льоду з останнім продовженням. Пряме прочитання директиви означало б, що через три роки її дія закінчиться", — заявив Мартін Вагнер, старший політичний радник Міжнародного центру розвитку міграційної політики.

За словами іншого дипломата ЄС, без чіткого плану виходу з політики тимчасового захисту, вона може призвести до зворотних наслідків.

"Якщо ми не надамо можливості вийти з-під захисту, ми ризикуємо перевантажити національні системи притулку, а це саме те, чого мав запобігти ДТЗ".

Одним із сценаріїв також може бути звуження сфери захисту. Це може означати, що люди, які повернулися в Україну на постійне місце проживання, не зможуть знову брати участь у програмі через кілька місяців або що новоприбулі не зможуть користуватися перевагами, передбаченими чинними правилами.

Інший варіант — просто нічого не робити, але це ризиковано, і експерти попереджають, що це може дорого коштувати.

"Ми подивилися на те, скільки бенефіціарів ДТЗ зараз перебувають в ЄС, а потім на те, що б це означало, якби 25% або 50% з них залишилися.

Порівнюючи це з тим, скільки заявок країни-члени можуть реально обробити і скільки дозволів вони можуть видати на рік, "навантаження було б неймовірним", — сказав Вагнер.

Джерело: https://t.me/znua_live/203238

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