В середині липня Рада виділила на добудову Національного музею Голодомору-геноциду в Києві майже 574 млн гривень

В самому музеї це рішення вітають, адже нинішня експозиція розміщена в невеликій залі пам'яті, а другу чергу музею будують уже шостий рік.

Підрядники кажуть, що тепер зможуть завершити зовнішні роботи вже до кінця 2023 року, а внутрішні - до середини літа 2024 року.

Втім, далеко не всі опитані DW кияни підтримують це рішення, наголошуючи, що "під час війни все потрібно для тих, хто воює".

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/14744

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