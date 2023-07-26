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В середині липня Рада виділила на добудову Національного музею Голодомору-геноциду в Києві майже 574 млн гривень
В самому музеї це рішення вітають, адже нинішня експозиція розміщена в невеликій залі пам'яті, а другу чергу музею будують уже шостий рік.
Підрядники кажуть, що тепер зможуть завершити зовнішні роботи вже до кінця 2023 року, а внутрішні - до середини літа 2024 року.
Втім, далеко не всі опитані DW кияни підтримують це рішення, наголошуючи, що "під час війни все потрібно для тих, хто воює".
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/14744