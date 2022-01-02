В Украине подорожало оформление биометрических документов

Государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов с 1 января 2022 года.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

Как отметили в ведомстве, увеличение цены за оформление документов связано с повышением цен на сырье и материалы.

«В этой связи увеличится общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — сказано в сообщении.

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) в первый раз по-прежнему оформляется бесплатно. Оформление его до 20 рабочих дней обойдется в 372 гривны, до 10 рабочих дней – в 498 гривен.

Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу с 1 января стоит 733 гривны (до 20 рабочих дней) и 1085 гривен (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии обстоятельств).

Как отмечается, граждане Украины, оплатившие административные услуги и которые подали заявления для оформления документов до 31.12.2021, получат документы по старой цене.

Те, кто оплатил административные услуги до 31.12.2021, но заявлений для оформления документов еще не подавали, смогут доплатить за документы по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

Агентство Телевидения Новости