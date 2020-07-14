В Украине приняли закон о детенизации рынка металлолома

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о выведении рынка металлолома из тени, которым в том числе отменен запрет на расчеты наличными за металлолом, который сдается населением.

За принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)" (№2426) проголосовали 237 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно принятому документу, отменен запрет на расчеты наличными за металлолом, который сдается населением.

Оплата купленного у физических лиц металлолома может осуществляться наличными через кассы субъектов хозяйствования, осуществляющих заготовку или операции с металлоломом, в том числе их приемных пунктов. Или путем безналичного расчета в соответствии с законодательством, или наличными при покупке металлолома у физических лиц физическими лицами - предпринимателями, или иным способом, предусмотренным законодательством.

"Необходимым и достаточным документом для покупателя металлолома по подтверждению источников происхождения металлолома от продавца (поставщика) является акт приемки, содержащий данные об источнике происхождения металлолома", - сказано в законе.

Ответственность за достоверность данных об источнике происхождения металлолома, указанных в акте приемки, возлагается исключительно на продавца (поставщика) металлолома и не может быть возложена на покупателя. Также законом отменяется разделение металлолома на промышленный и бытовой, поскольку сохранение такого разделения в современных условиях обусловливает возможности для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

Законом также упрощены требования к заготовке металлолома (без его переработки), устранены неэффективные и избыточные механизмы государственного регулирования. В частности, отменяются акты обследования, которые выдают местные администрации.

Как сообщалось, 14 января Верховная Рада одобрила законопроект о выведении рынка металлолома из тени в первом чтении. Докладывая по законопроекту, народный депутат Дмитрий Кисилевский отметил, что от принятия законопроекта государство получит около 900 миллионов гривень налогов в год за счет того, что этот рынок выйдет из тени.

По его словам, принятие закона уменьшит кражу металла и не позволит правоохранительным органам "крышевать" нарушения.

Народный депутат Дмитрий Наталуха отмечал, что 15 тысяч приемных пунктов металлолома по всей стране находятся вне закона и лишают страну дополнительных легальных рабочих мест, поскольку сотрудники не оформлены официально и не приносят доходы в госбюджет, не платят налоги.

Агентство Телевидения Новости