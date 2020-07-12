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В Украине с 1 августа вырастут цены на электроэнергию - НКРЭКУ

В Украине с 1 августа вырастут цены на электроэнергию - НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6%. Соответствующее решение приняли, чтобы компания могла получить деньги на погашение задолженности перед производителями "зеленой энергетики".

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Также отмечается, что сначала тариф хотели повысить в 2,1 раза - до 327,97 грн/ Ватт-час, а начальным предложением было довести его до 604,51 грн/Ватт-час.

Отмечается, что возможность снизить тариф появилась благодаря планам НЭК взять кредитные средства международных финансовых организаций, что позволит предотвратить моментальную нагрузку на потребителей и параллельно рассчитаться с долгами в соответствии с подписанным между правительством Украины и "зелеными меморандумом".

Ранее и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что вместо ряда системных, эффективных мер для решения кризиса в энергетике НКРЭКУ предлагает просто поднять тариф НЭК "Укрэнерго" в несколько раз, что является неэффективным решением.

 

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