В Украине вступил в силу закон, повышающий размер ежемесячной госпомощи детям с тяжелыми болезнями

В субботу, 1 января 2022 года, в Украине вступил в силу закон №1176-IX «О внесении изменения в статью 187 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми» о повышении размера пособия на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена ​​инвалидность «.

Согласно документу, размер ежемесячного пособия для таких детей повышен до двух прожиточных минимумов. Она будет распространяться на семьи с детьми, у которых диагностированы такие тяжелые заболевания: перинатальное поражение нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени, а также детей, получивших тяжелую травму, требуют трансплантации органа, паллиативной помощи, которым не установлена ​​инвалидность.

Закон Верховная Рада приняла 2 февраля 2021 и 17 февраля ее подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Интерфакс-Украина

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