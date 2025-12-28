В Україні пропонують створити селищні та сільські ТЦК

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 14320. Депутати пропонують розширити систему органів військового управління шляхом створення селищних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це пише ТСН.

Ініціатором документа виступило Міністерство оборони України з метою усунення логістичних та юридичних перепон у роботі ТЦК, що загострилися після адміністративної реформи 2020 року.

Наразі у структурі районних центрів функціонує 344 відокремлених відділи, які не мають статусу юридичної особи. Це суттєво обмежує повноваження їхніх керівників: вони не можуть самостійно приймати рішення про призов, видавати офіційні довідки чи розглядати справи про адміністративні правопорушення. Через це мешканцям громад часто доводиться долати значні відстані до районних центрів для оформлення документів.

Новий проєкт закону передбачає надання селищним ТЦК повноцінної юридичної суб’єктності та управлінських повноважень. У разі ухвалення документа такі центри зможуть самостійно вести реєстр військовозобов’язаних, видавати накази та оформлювати відстрочки без постійного погодження з районним рівнем.

У Міністерстві оборони наголошують, що реалізація цієї реформи не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету. Очікується, що зміни допоможуть розвантажити районні ТЦК та зроблять надання соціальних і адміністративних послуг оперативнішим безпосередньо на рівні територіальних громад.

За словами нардепа Олександра Федієнка, ТЦК будуть не в кожному місті й не в кожному селі.

«Як було: є районні / міські ТЦК та СП. При них існують відокремлені відділи у менших населених пунктах. Ці відділи не мали юридичних повноважень і багато рішень не могли приймати самостійно. Громадянам не доведеться їхати 40–80 км у районний центр для базових питань», – йдеться в повідомленні.

На думку нардепа, існують корупційні ризики, які можуть бути на місцях. Законопроєкт ще не потрапив до профільного комітету, і профільний комітет з ним ще не працював.

Агентство Телевидения Новости