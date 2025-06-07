В Україні у травні зросла кількість людей, готових терпіти тягар війни "стільки, скільки потрібно"

Наразі про це заявили 60% опитаних, — дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Між травнем і жовтнем 2024 року соціологи вперше зафіксували зниження "витривалості" в українців.

Частка респондентів, готових терпіти війну, уперше від початку широкомасштабного вторгнення рф знизилася з 71-73% до 63%. У березні 2025-го цей показник досяг 54%.

Водночас між березнем і травнем-початком червня 2025 року показник зріс і наразі 60% українців стверджують, що вони "готові терпіти стільки, скільки буде необхідно".

Ще 6% готові терпіти рік, тобто відносно довгий період.

20% опитаних говорять, що готові терпіти декілька місяців або пів року (у березні 2025 року було 24%).

Решта 14% не змогли визначитися із своєю відповіддю.

Кількість тих, хто готовий терпіти, трохи менша на сході країни: 51% порівняно з 60-62% в інших регіонах.

**Примітними є показники півдня країни, який демонструє витривалість на рівні інших регіонів.

У липні 2024 року Центра Разумкова проводив дослідження на замовлення ZN.UA, яке показало, що жителі цього регіону найбільш схильні домовлятися з путіним задля припинення війни, зокрема, ціною територіальних поступок з боку України.

Джерело: https://t.me/znua_live/204873

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