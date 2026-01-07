В Україні запустили сайт Національного каталогу цін на лікарські засоби: яка інформація у ньому
В Україні запустили сайт Національного каталогу цін на лікарські засоби, який є джерелом інформації щодо ціноутворення та забезпечує прозорість закупівель ліків.
Яка інформація доступна
Зазначається, що новий сайт містить інформацію про граничні оптово-відпускні ціни виробників та імпортерів на лікарські засоби.
До Національного каталогу цін вноситься детальна інформація про лікарські засоби, зокрема їх міжнародні та торговельні назви, лікарську форму і дозування, відомості про виробника та власника реєстраційного посвідчення, країну походження, фармакотерапевтичну групу, реєстраційний номер, категорію лікарського засобу (рецептурний або безрецептурний, оригінальний чи інноваційний), а також задекларовану оптово-відпускну ціну та розраховану граничну роздрібну ціну з урахуванням оптових і роздрібних надбавок та податків. https://moz.gov.ua/uk/nacionalnij-katalog-cin
Для пацієнтів і споживачів ресурс забезпечує:
● публічний доступ до інформації про ціни на лікарські засоби, які підлягають державному регулюванню;
● інструменти пошуку і фільтрації даних;
● можливість швидкого пошуку цін на лікарські засоби за різними критеріями;
● відображення мінімальних цін на рецептурні препарати (таблетовані форми та капсули), що сприяє проінформованому вибору та захисту прав споживачів.
Для заявників і учасників ринку вебсайт надає:
● актуальну інформацію про функціонування Національного каталогу цін;
● зручні інструменти для перегляду та аналізу цінових даних;
● можливість формування структурованих даних, необхідних для подальшої роботи та взаємодії з регулятором.
У МОЗ наголошують, що портал створено для максимально зручної взаємодії з інформацією щодо цін на лікарські засоби.
Джерело: delo.ua