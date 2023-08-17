В Україні змінилися дати виплат для ВПО

В Україні з серпня запроваджено два виплатних періоди для внутрішньо переміщених осіб замість трьох, як було раніше.

Тепер Міністерство соціальної політики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 та 28 числа кожного місяця (раніше виплати проводилися після 3, 13 та 23 числа), повідомляють на сайті міськради.

«Відповідно, у серпні нарахування та виплата допомоги на проживання для більшості внутрішньо переміщених осіб відбудеться після 15 серпня.

З 28 серпня допомога буде виплачена тим, кому її призначили або донарахували вже після 15 серпня», – пояснили в міністерстві.

Агентство Телевидения Новости