В Україну прибули трансформатори від ПРООН та Японії: забезпечать світлом пів мільйона споживачів

Україна отримала два нових потужних автотрансформатори від Програми розвитку ООН в Україні та уряду Японії.

Обладнання допоможе живити близько пів мільйона споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго, пише Економічна правда.

Обладнання встановлять на одній з підстанцій НЕК «Укренерго» для забезпечення потреб близько 500 тисяч споживачів.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, минулої зими під час масованих обстрілів саме автотрансформатори були чи не найбільшою ключовою ціллю ворога.

Заміна та виготовлення автотрансформаторів потребує часу та коштів, а потреба в них для всієї країни – значна.

«Тому ця допомога від Японії та ПРООН – надзвичайно цінна для нас. Це потужний внесок у забезпечення енергетичної безпеки України напередодні складної зими, яку, сподіваємось, завдяки такому партнерству ми пройдемо гідно», – зазначив міністр.

У Міненерго підкреслили, що Японія потужно підтримує Україну, зокрема у відновленні енергосектору, з початку великої війни.

Це комплексний пакет допомоги, що охоплює підтримку у вигляді спеціалізованого обладнання (резервних електростанцій, генераторів різної потужності), необхідного для швидкого відновлення роботи пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури.

Станом на вересень в Україну було доставлено 12 таких вантажів загальною вагою понад 113 тонн. Серед них 256 одиниць резервних електростанцій та відповідних комплектів.

Агентство Телевидения Новости