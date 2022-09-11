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В звільнену Балаклію везуть гуманітарну допомогу, відновлено мобільний зв’язок

В звільнену Балаклію везуть гуманітарну допомогу, відновлено мобільний зв’язок

Вільна Балаклія вперше за 4 місяці отримує гуманітарну допомогу.

Перший гуманітарний вантаж було відправлено та роздано 9 вересня. Люди отримали продукти харчування у Лагерях, деокупованому мікрорайоні міста Балаклія.

Робота з надання гуманітарної допомоги у інших мікрорайонах та селах Балаклійської громади буде продовжена і надалі, повідомляє Балаклійська міська рада.

В компанії Київстар повідомили про відновлення мобільного зв’язку в Балаклії.

Агентство Телевидения Новости

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