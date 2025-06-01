Іван Климишин «Крук» — лицар УПА (1918 — †7 травня 1944)

Один із перших організаторів збройних відділів УПА на Кременеччині.

Псевдо — «Крук». Поручник Української Повстанської Армії.

Борець проти німецької та радянської окупацій. Саме він сформував першу сотню УПА на Кременеччині. Під його командуванням повстанці двічі звільняли в'язнів Кременецької тюрми, розбивали нацистські колони, палили дотла каральні залоги.

У грудні 1943 року вийшов у зухвалий рейд з Волині аж до Кам'янеччини — зі зброєю в руках, крізь німецьке оточення.

Загинув у бою з енкаведистами 7 травня 1944 року в Лопушненському лісі. Посмертно нагороджений Золотим Хрестом бойової заслуги УПА.

Пам'ятаємо тих, хто не скорився.

Слава Героям!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7029

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