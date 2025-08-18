Відкрита частина зустрічі Трампа і Зеленського завершена

Мы допускаем проведение выборов — Зеленский: «Надо сделать это в ситуации, когда у нас обеспечена безопасность; нам нужно перемирие, чтобы провести открытые демократические выборы».

❗️Электронное голосование никогда не будет честным — признал Трамп

Зеленский сегодня очень хорошо выглядит. Классный костюм — Трамп.

❗️Трамп заявил, что американская поддержка Украины останется независимо от того, как завершатся сегодняшние встречи

● Трамп заявил, что перемирия и прекращение огня в Украине он уже не требует, а нацелен на переговоры о прочном мире;

● Трамп сказал, что Украина не будет в НАТО, но получит гарантии безопасности. О статьи 5 НАТО тоже речи не идет;

● «Когда война закончится – я не знаю. Но эта война окончится. Мы сделаем так, что эта война закончилась», — Трамп;

● Трамп отказался отвечать, «чьи карты сильнее» — Украины и или россии;

● Зеленский заявил, что готов проводить выборы, но их нельзя провести пока идет война;

● Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам;

● Трамп вновь повторил, что «это не моя война, это война Байдена»;

● Зеленский поблагодарил Трампа за миротворческие усилия и жену Трампа за письмо об украинских детях.

Трамп о вводе американских войск в Украину: "Мы сообщим вам об этом, возможно, позже сегодня... Мы будем участвовать".

На вопрос Трампа, какая Украине нужна поддержка от США — оружие, разведданные, Зеленский ответил «всё».

