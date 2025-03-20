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Відомство Маска оголосило про «масштабну чистку» у сфері соцзабезпечення США

Відомство Маска оголосило про «масштабну чистку» у сфері соцзабезпечення США

Департамент ефективності уряду США (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск, заявив, що розпочав “масштабну чистку” записів в Агентстві соціального забезпечення (SSA).

“Протягом останніх двох тижнів Агентство соцзабезпечення розпочало масштабне очищення своїх записів. Приблизно 3,2 мільйона власників номерів, всі у віці 120 років і старше, тепер позначені як померлі. Попереду ще багато роботи”, – заявили у DOGE.

Раніше Ілон Маск заявив, буцімто мільйони людей, старших за 100 років, можуть отримувати соціальні виплати.

SSA припустило, що цифри неправильно трактували, і під цими мільйонами маються на увазі багато людей, які не отримують допомоги, але “не мають дати смерті, пов’язаної з їхніми записами”. Опубліковані статистичні дані показують, що з 67 мільйонів осіб, які отримують допомогу від соцзабезпечення, приблизно 53 000 — близько 0,1 відсотка — є довгожителями.

Маск вперше привернув увагу до записів SSA про власників номерів соціального страхування в лютому.

“Можливо, “Сутінки” реальні, і є багато вампірів, які збирають номери соціального страхування”, – написав він.

Дані, ймовірно, взяті з системи SSA Numident, яка містить всі номери соціального страхування, починаючи з 1936 року. Під час перевірки в березні 2015 року Агентство соцзабезпечення внесло до системи записи про смерть 6,5 мільйона людей старше 112 років, які, ймовірно, вже померли.

Агентство соцзабезпечення також має політику автоматичного припинення виплат допомоги особам, зареєстрованим у віці 115 років і старше.

24 лютого Маск заявив: “Ми все більше оптимістично налаштовані на те, що в міру усунення величезних витрат і шахрайства у сфері соціального забезпечення та медицини з’явиться потенціал для збільшення реальних доларів, одержуваних громадянами, і поліпшення охорони здоров’я!“.

Водночас Алекс Бін, викладач фінансової грамотності в Університеті штату Теннессі в Мартіні, каже: “Шахрайство в системі соціального забезпечення, безумовно, існує, але твердження, що воно є масовим, оскільки в базі даних є багато одержувачів, вік яких нібито перевищує 100 років, не є доказом того, що воно є широко розповсюдженим. Понад усе, ці висновки мають привернути увагу нової адміністрації до того, наскільки застарілими є багато баз даних державних установ, які зазвичай призводять до подібних помилок“.

Джерело: bukvy.org

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