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Веймар+ підтримує Україну і готовий до нових санкції проти рф

Веймар+ підтримує Україну і готовий до нових санкції проти рф

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

12 червня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь в зустрічі у форматі Веймар+ у Римі, за участі Італії, Франції, Німеччини, Іспанії, Польщі, Великої Британії, високої представниці ЄС із закордонних справ та Генерального секретаря НАТО.

▶️ Держави-учасниці формату Веймар+ засвідчили непохитну підтримку України, її незалежності та територіальної цілісності.

▶️ Учасники зустрічі підтвердили готовність посилювати оборонну спроможність України.

▶️ Вони закликали росію негайно погодитись на перемир’я і відмовитись від своїх ультиматумів задля мирного врегулювання.

▶️ Учасники зустрічі заявили про готовність посилювати санкції проти росії, щоб підірвати здатність агресора вести війну проти України.

▶️ Україна вдячна за підтримку і закликає запровадити руйнівні санкції проти енергетичного і банківського секторів рф, а також обмежити ціну на нафту на рівні 30 доларів.

Джерело: https://t.me/spravdi/47297

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