Велика Британія продовжить надавати розвідувальні дані Україні

Хоча більш обмежені можливості, які пропонують Лондон та інші європейські країни, ускладнять заміну потоку інформації, якою раніше ділилися США, передає (https://www.theguardian.com/world/2025/mar/06/uk-to-continue-to-supply-intelligence-to-ukraine-after-us-cutoff) Guardian

● Велика Британія також продовжить надавати свій аналіз необроблених даних, хоча, відповідно до стандартної практики розвідки, вона не передаватиме просто так інформацію, отриману від США через встановлені домовленості.

- Їхні можливості не такі всеосяжні, як у США, не того масштабу і не здатні їх замінити, — сказав колишній інсайдер з Уайтхоллу. Але вони дозволять Україні зберегти певну ранню попереджувальну систему від атак і часткову здатність завдавати глибоких ударів по росії.

● Дані розвідки, зібрані з супутників, наземних станцій, літаків-розвідників, таких як Rivet Joint, і навіть таємно розгорнутих наземних сил, накопичуються та передаються Україні разом із матеріалами з відкритих джерел, щоб допомогти Україні завдавати ракетних та дронових ударів вглиб росії.

● Франція також публічно заявила, що продовжить надавати розвідувальні дані Україні. Французький міністр оборони зазначив, що позиція Британії «складніша», оскільки її розвідувальна система тісніше пов’язана з Вашингтоном — хоча британські джерела підкреслили, що між Британією та США давно існує як конкуренція, так і співпраця.

Існують побоювання, що після припинення надання розвід. інформації від США, Україна матиме труднощі з виявленням запусків ракет з бомбардувальників. Експерти вважають, що заморожування розвідки означає, що Україна також більше не зможе виявляти запуски балістичних ракет типу Іскандер-М та їхні північнокорейські еквіваленти KN-23 і KN-24.

● Військова розвідка України (ГУР) також покладається на певну іноземну розвідку для проведення диверсійних операцій усередині росії та для отримання оперативних оновлень про розгортання російських бомбардувальників на авіабазах.

Джерело: https://t.me/in_factum/32159

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