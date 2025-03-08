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Велика Британія продовжить надавати розвідувальні дані Україні

Велика Британія продовжить надавати розвідувальні дані Україні

Хоча більш обмежені можливості, які пропонують Лондон та інші європейські країни, ускладнять заміну потоку інформації, якою раніше ділилися США, передає (https://www.theguardian.com/world/2025/mar/06/uk-to-continue-to-supply-intelligence-to-ukraine-after-us-cutoff) Guardian

● Велика Британія також продовжить надавати свій аналіз необроблених даних, хоча, відповідно до стандартної практики розвідки, вона не передаватиме просто так інформацію, отриману від США через встановлені домовленості.

- Їхні можливості не такі всеосяжні, як у США, не того масштабу і не здатні їх замінити, — сказав колишній інсайдер з Уайтхоллу. Але вони дозволять Україні зберегти певну ранню попереджувальну систему від атак і часткову здатність завдавати глибоких ударів по росії.

● Дані розвідки, зібрані з супутників, наземних станцій, літаків-розвідників, таких як Rivet Joint, і навіть таємно розгорнутих наземних сил, накопичуються та передаються Україні разом із матеріалами з відкритих джерел, щоб допомогти Україні завдавати ракетних та дронових ударів вглиб росії.

● Франція також публічно заявила, що продовжить надавати розвідувальні дані Україні. Французький міністр оборони зазначив, що позиція Британії «складніша», оскільки її розвідувальна система тісніше пов’язана з Вашингтоном — хоча британські джерела підкреслили, що між Британією та США давно існує як конкуренція, так і співпраця.

Існують побоювання, що після припинення надання розвід. інформації від США, Україна матиме труднощі з виявленням запусків ракет з бомбардувальників. Експерти вважають, що заморожування розвідки означає, що Україна також більше не зможе виявляти запуски балістичних ракет типу Іскандер-М та їхні північнокорейські еквіваленти KN-23 і KN-24.

● Військова розвідка України (ГУР) також покладається на певну іноземну розвідку для проведення диверсійних операцій усередині росії та для отримання оперативних оновлень про розгортання російських бомбардувальників на авіабазах.

Джерело: https://t.me/in_factum/32159

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