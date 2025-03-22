Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:47
Просмотров: 57

Велика Британія заморозила понад $32 млрд російських активів від початку повномасштабного військового вторгнення рф в Україну — Мінфін Великої Британії

Велика Британія заморозила понад $32 млрд російських активів від початку повномасштабного військового вторгнення рф в Україну — Мінфін Великої Британії

"Разом зі своїми союзниками Велика Британія запровадила найсуворіші санкції, з якими коли-небудь стикалася росія. Станом на березень 2024 року уряд Великої Британії визначив 2 001 фізичну та юридичну особу, які підпадають під режим санкцій проти росії.

Санкції, запроваджені Великою Британією та її союзниками, суттєво вплинули на російську економіку, позбавивши її понад 400 мільярдів доларів з лютого 2022 року, що еквівалентно чотирьом рокам російських військових витрат.

Загальний фінансовий стан рф погіршився, і очікується, що федеральний бюджет залишатиметься дефіцитним щонайменше до 2026 року. Рубль значно знецінився, і росія відчуває нестачу кваліфікованих працівників, що ще більше напружує економіку. Інфляція зростає, причому темпи значно перевищують цільові показники, а високі відсоткові ставки та економічна ізоляція зробили запозичення дорогими.

Внаслідок санкцій Великої Британії російські військові були змушені звертатися до країн-ізгоїв, таких як Північна Корея та Іран, за критично важливими товарами", — заявила представниця Мінфіну Великої Британії Емма Рейнольдс.

Чиновниця запевнила, що влада Великої Британії й надалі буде рішуче застосовувати фінансові санкції в рамках ширшої відповіді на вторгнення росії в Україну.

Джерело: https://t.me/znua_live/194314

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Човникова дипломатія Трампа між РФ та Україною часом нагадувала гру в “зіпсований телефон”
Сегодня 11:00    53
В потоках информационного мусора вокруг переговоров мелькают отдельные важные реплики
Сегодня 10:33    78
СБУ та Нацполіція ліквідували ще 5 «схем для ухилянтів» у різних регіонах України
Сегодня 10:20    89
Швеція передасть Україні літаки ДРЛВ SAAB ASC 890 після покращення взаємодії з F-16
Сегодня 10:07    68
В очередной раз британские СМИ вбрасывают новость о «готовности» их спецназа к выдвижению в Украину
Сегодня 09:54    106
СБУ викрила розкрадання майже 60 млн грн з бюджету КМДА, які були виділені на соцдопомогу тяжкохворим
Сегодня 09:41    99
В Скадовську на окупованій частині Херсонщини вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами, - ГУР МО
Сегодня 09:29    98
Знову справи ОАСК - НАБУ
Сегодня 09:05    78
Загроза втрати 1,6 млрд грн через незрозумілу бездіяльність «Нафтогазу» – заява НАБУ і САП
Сегодня 08:59    95
Багато людей вважають, що так звана «ядерна парасолька» Штатів – це потужна система ПРО, яка може захистити від будь-яких ракет
Сегодня 08:53    98
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 