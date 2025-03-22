Велика Британія заморозила понад $32 млрд російських активів від початку повномасштабного військового вторгнення рф в Україну — Мінфін Великої Британії

"Разом зі своїми союзниками Велика Британія запровадила найсуворіші санкції, з якими коли-небудь стикалася росія. Станом на березень 2024 року уряд Великої Британії визначив 2 001 фізичну та юридичну особу, які підпадають під режим санкцій проти росії.

Санкції, запроваджені Великою Британією та її союзниками, суттєво вплинули на російську економіку, позбавивши її понад 400 мільярдів доларів з лютого 2022 року, що еквівалентно чотирьом рокам російських військових витрат.

Загальний фінансовий стан рф погіршився, і очікується, що федеральний бюджет залишатиметься дефіцитним щонайменше до 2026 року. Рубль значно знецінився, і росія відчуває нестачу кваліфікованих працівників, що ще більше напружує економіку. Інфляція зростає, причому темпи значно перевищують цільові показники, а високі відсоткові ставки та економічна ізоляція зробили запозичення дорогими.

Внаслідок санкцій Великої Британії російські військові були змушені звертатися до країн-ізгоїв, таких як Північна Корея та Іран, за критично важливими товарами", — заявила представниця Мінфіну Великої Британії Емма Рейнольдс.

Чиновниця запевнила, що влада Великої Британії й надалі буде рішуче застосовувати фінансові санкції в рамках ширшої відповіді на вторгнення росії в Україну.

Джерело: https://t.me/znua_live/194314

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