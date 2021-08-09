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Венгрия сняла COVID-ограничения на границе для украинцев

Венгрия сняла COVID-ограничения на границе для украинцев

Венгрия отменила ужесточенные правила пересечения границы для украинцев.

"С 7 августа 2021 года граждане Украины могут пересекать украинско-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Для въезда граждан в Венгрию остаются требования, определенные Кодексом шенгенских границ (биометрический паспорт/виза, медицинская страховка, которая действует на территории Европы, финансовое обеспечение)", - отмечает Департамент консульской службы на сайте для путешествующих в разделе "Режим временного въезда".

Исключением является прилет в Венгрию авиационным транспортом. В таком случае дополнительно требуется отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), полученный не позднее, чем за 72 часа до въезда на территорию страны.

Тест, однако, можно заменить украинским или венгерским сертификатом о вакцинации. Вместе с гражданами, имеющими сертификат, без ограничений разрешено въезжать детям до 18 лет.

Для транзитного проезда по стране представители венгерской пограничной полиции могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения, в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочую визу, бронирование отеля, результаты тестов на вирус и тому подобное.

 

Агентство Телевидения Новости

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