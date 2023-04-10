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Верховна Рада повернула 30 тисяч доплати військовим, рятувальникам і поліцейським

Верховна Рада повернула 30 тисяч доплати військовим, рятувальникам і поліцейським

За проголосували 277 народних депутатів. Виплати діятимуть до кінця воєнного стану.

Народний депутат Ярослав Железняк звертає увагу на те, що повернення виплат планується за рахунок скорочення зарплат держслужбовців і менеджменту ДП до 10 мінімальних зарплат (з 1 січня 2023 року – 6,7 тисячі гривень).

За його словами, щоб виплати знову нараховувалися, "скоріш за все потрібно змінювати бюджет", а економія на зарплатах держслужбовців не зможе покрити ці витрати.

"Обмеження на зарплати до 10 мінзарплат це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн", — додає він.

**У січні уряд змінив порядок виплат грошової винагороди військовим та співробітникам системи МВС, нові правила почали діяти 1 лютого.

Додаткові виплати прибрали військовим, які несуть службу у тилу, строковикам, курсантам військових вишів, офіцерам управлінь і штабів.

Скасування виплат було неоднозначно сприйняте українським суспільством. Критики такого рішення наголошували на тому, що воно демотивує військових, а робота у тилу, наприклад, у військових водіїв, може бути не менш важкою і небезпечною, ніж на передовій.

Джерело: https://t.me/znua_live/88143

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