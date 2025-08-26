Вето президента Польщі на допомогу українцям може позбавити Україну доступу до Starlink

Про це заявив (https://x.com/KGawkowski/status/1959934326935613896) міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

«Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає воюючій Україні. Це також кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці», — написав він.

Польща з 2022 року закуповує термінали Starlink для України і оплачує їхню роботу.

▶ ️Президент Польщі ветував законопроєкт про продовження допомоги безробітнім українським біженцям.

Президент заявив, що допомогу за програмою «800 плюс» мають надавати лише біженцям, які мають роботу.

Водночас державний секретар Павел Шефернакер каже, що чинні законодавчі рішення щодо допомоги громадянам України діють до кінця вересня.

Ветований законопроєкт передбачав продовження тимчасового захисту громадянам України до 4 березня 2026 року.

Окремо польський президент Кароль Навроцький заявив (https://wiadomosci.wp.pl/weto-karola-nawrockiego-chodzi-o-pomoc-dla-ukraincow-7193036648061696a), що хоче в Кримінальному кодексі країни «прирівняти бандерівську символіку до символів, які відповідають німецькому націонал-соціалізму».

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що тривають консультації з польською стороною щодо оплати підписки Starlink для України, — передає Суспільне.

У Києві попередили Польщу про наміри "реагувати", якщо Сейм заборонить червоно-чорну символіку

За словами дипломатичного джерела, Київ вдячний офіційній Варшаві за всі попередні рішення на користь наших співгромадян і вірить, що буде забезпечене дотримання їхніх прав не гірше, ніж в інших країнах ЄС.

"Водночас будь-які політизовані рішення про нібито прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних можуть спровокувати посилення негативних настроїв в українському суспільстві та вимагатимуть реагування української сторони", – наголосили там

