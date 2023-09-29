Ви не знаєте цих людей, їх взагалі мало хто знає...

Ви не знаєте цих людей, і я до вчора не знав. Їх взагалі мало хто знає - прокачаного Інстаграму з Твіттером-Фейсбуком у них немає.

Але результати їхньої роботи я (і ви теж) відчуваю, навіть насолоджуюся. Ці чотири чоловіки - енергетики, яких відібрали ДТЕК, Нафтогаз, Укренерго, Центренерго для нагородження відзнакою під час нашого форуму «Енергія Бізнесу». Мав честь нагородити спеціальною монетою НБУ «Подяка енергетикам».

Історія кожного тягне на окрему статтю чи фільм:

▶ ️Сердар Чариєв (перший зліва) - керував зміною (по суті енергосистемою) в Укренерго під час найбільш руйнівних обстрілів 15 та 23 листопада. Те, що ми були без світла години, а не тижні - не в останню чергу його заслуга.

▶ ️Євген Іванов (наступний) під обстрілами підключив 10 000 мешканців Куп'янська до газу.

▶ ️Ігор Слуцький - потрапив під обстріл на Придніпровській ТЕС. Але потім три доби майже без перерв «підіймав» станцію.

▶ ️Медведкін Денис з Трипільської ТЕС після ракетного удару вибрався з-під завалів і пішов лагодити автотрансформатор. І полагодив за два дні, замість звичайних двох тижнів.

Отакі люди, отакі тихі герої.

В цілому про форум... Процитую одного з середніх енергопідприємців. «Ніколи не бачив стільки представників держави за один день, вони з нами дуже рідко розмовляють. Я їх уважно слухав. Треба частіше так збиратись. Може і вони почнуть чути нас».

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