Виплати «Нацкешбеку» за грудень і січень затримуються, дата зарахування поки невідома — Міністерство економіки України

«Уряд виділив необхідні кошти, однак операційні процеси потребують трохи більше часу, ніж очікувалось. Про точну дату зарахування коштів буде повідомлено згодом», — заявили в Мінекономіки.

За інформацією відомства 3,4 млн українців отримають 714 млн грн.

Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував, що насправді ця новина мала би виглядати інакше:

«Шановні українці. Ми чудово розуміємо, що зараз важкі часи… у уряду теж, так як грошей останній час навіть на дрони не вистачає.

Але не турбуйтесь, скоро ми заберемо десь ще 714 млн грн ваших податків і оплатимо два місяці роботи чергової ідіотської програми. Так, ми знаємо, що її ефективність навіть по нашим власним розрахункам дає 0,0001% від ВВП.

Тим більше Президенту подобаються кольорові презентації як воно все працює. Тому ми цей ідіотизм ще продовжимо. Тому почекайте, зараз десь гроші заберемо і все виплатимо.

З любов’ю, ваші генії економічної думки».

Джерело: https://t.me/znua_live/192079

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