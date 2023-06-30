Військовим на Куп’янському напрямку надали дрони та тепловізори

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов відвідав позиції українських захисників, поспілкувався з особовим складом та спільно із головами Куп’янських районної та міської адміністрацій передали 11 квадрокоптерів, 2 тепловізори. Також на потреби військових передали зарядну станцію.

Техніку закупили коштом бюджету громади, а один квадрокоптер придбали силами жителів Куп’янщини.

«Продовжуємо посилювати матеріально-технічне забезпечення наших воїнів, що боронять Харківщину від російських окупантів. Ця допомога дасть змогу відстежувати загарбників як вночі, так і вдень з повітря. Продовжуємо допомагати Збройним силам України та працювати на спільну Перемогу», – зазначив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости