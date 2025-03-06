Вже рік щодня Food Train забезпечує гарячим харчуванням жителів Харківщини

На запрошення Харківської ОВА поїзд-кухня відправився 6 березня 2024 року до деокупованого Ізюма.

Після масованої атаки на об’єкти критичної інфраструктури 22 березня, Food Train прибув до Харкова, де дотепер забезпечує населення харчуванням, повідомляє ХОВА.

«Харківщина продовжує потерпати від російського терору, тому підтримка цивільного населення – одне з пріоритетних завдань команди обласної військової адміністрації. Поїзд-кухня важливий проєкт для забезпечення гуманітарних потреб цивільного населення, а саме повноцінного гарячого харчування. Під час довготривалих знеструмлень ця допомога особливо необхідна», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Команда поїзда-кухні здатна виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день за будь-яких обставин. Загалом, впродовж року приготували та передали жителям регіонів країни 1 542 417 порцій їжі.

Поїзд складається з 6 вагонів під локомотивом – генераторний вагон, вагон-холодильник з морозильною камерою, вагон з холодною кухнею, вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв, вагон для персоналу та багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо тощо. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.

Агентство Телевидения Новости