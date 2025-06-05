Європейські уряди готуються до переговорів з Трампом, від яких залежить оборона, економіка та безпека континенту

Про це пише (https://www.ft.com/content/e33583b5-6808-45f8-ac63-2f132d1dead5) The Financial Times

В ЄС все більше стурбовані, що президент США вимагатиме поступок в одній сфері в обмін на підтримку в іншій, змушуючи ЄС або пожертвувати своїми ключовими цінностями, або погодитися на остаточний розрив із Вашингтоном.

- Усі ці кризи одночасно — це ідеальний шторм, — сказав Жозеп Боррель, колишній головний дипломат ЄС. — Він може спробувати нас притиснути, загнавши в кут з усіх трьох напрямків. Він може сказати: ‘Якщо ви не дасте мені вигідну торгівельну угоду, ми не підтримуватимемо Україну’. Або: ‘Якщо ви наполягатимете на підтримці України, ми посилимо вимоги щодо збільшення ваших військових витрат на НАТО’

Старші посадовці ЄС обговорювали найгірші сценарії в усіх трьох аспектах. Серед них — повне припинення підтримки України з боку США, включно з розвідданими та забороною європейським країнам надавати Україні зброю, закуплену в США; повномасштабна торгова війна з руйнівними наслідками; а також швидке виведення американських військ і військового обладнання з Європи.

Перше протистояння Трампа з європейськими лідерами відбудеться на саміті G7 у Канаді, де, як очікують посадовці, президент США чітко визначить свою позицію щодо підтримки України та плану санкцій проти росії. Європейські столиці хочуть, щоб Трамп зобов’язався продовжувати підтримувати Київ, але побоюються, що він прагне мирної угоди, яка залишить Україну та решту Європи вразливими до майбутньої російської агресії.

За тиждень лідери НАТО зберуться в Гаазі, де європейські столиці сподіваються, що обіцянки збільшення витрат на оборону переконають Трампа зберегти підтримку США європейській обороні та утримають його від скорочення розміщення військ і озброєнь. Наступного дня лідери ЄС проведуть саміт у Брюсселі, знаючи, що в них є два тижні, щоб домовитися з Трампом про торгівельну угоду та уникнути 50% тарифів.

- Ми розглядаємо [питання України, європейської оборони та торгівлі] як окремі, але для Трампа це одні й ті самі обличчя, які ставлять перед ним різні дратівливі запитання. Він не розглядатиме їх окремо в різних контекстах, — сказав поставлений дипломат ЄС.

Страх, що Трамп об’єднає ці питання в одні переговори та використовуватиме брак прогресу в одній сфері, щоб покарати блок в іншій, є найбільшою турботою Брюсселя. Натомість давній курс Франції на більшу незалежність Європи від Америки здобуває значно більше прихильників.

- Наша наступна велика ера, наш наступний великий спільний проєкт — це створення незалежної Європи, — заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові минулого тижня.

Однак у приватних розмовах дипломати країн-членів і посадовці ЄС стурбовані тим, як слабкості регіону можуть розділити країни, які підтримують так звану стратегічну автономію, від тих, хто вважає, що трансатлантичні відносини потрібно захищати за будь-яку ціну.

- Відносини зі США є фундаментальними для збереження міцності Заходу. Наші долі переплетені, — сказала минулого тижня прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. — Діалог із Вашингтоном потрібно вести з мудрістю та здоровим глуздом, більше політичним, ніж бюрократичним підходом

Мінливі позиції Трампа ще більше ускладнили координацію серед 27 країн-членів щодо цих трьох питань. Ознаки того, що Трамп дедалі більше втрачає терпіння до путіна, дають надію, що він може навіть підтримати нові санкції проти москви.

Хоча довгострокова мета більш автономної Європи дедалі більше поширюється серед європейських столиць, короткострокова відповідь на питання, як зберегти підтримку США, поки континент будує своє альтернативне майбутнє, виявляється складною.

- Чи ми в біді? — риторично перепитав високопосадовець ЄС, залучений до дискусій. — Так. Ми в біді.

Джерело: https://t.me/in_factum/34658

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