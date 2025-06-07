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Євросоюз може включити росію до сірого списку з відмивання грошей

Євросоюз може включити росію до сірого списку з відмивання грошей

Це тягне посилені фінансові перевірки, пише Financial Times. https://www.ft.com/content/2fcd48c1-a9fb-455a-bbfd-f6c04cc1f686

За те, щоб додати росію до сірого списку, виступають більшість членів Європарламенту. Але рішення поки що не ухвалили.

Включення у такий список — великі репутаційні втрати. Тоді всі фінансові установи в інших країнах мають ретельно перевіряти транзакції з компаніями та громадянами цієї держави. Список можуть ухвалити вже наступного тижня — потрібна підтримка більшості членів Європарламенту.

Зазвичай сірий список ЄС відповідає аналогічному списку Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (FATF). Хоч у 2023 році членство росії в групі призупинили, до сірого чи чорного списку її так і не внесли.

Джерело: https://t.me/babel/69238

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