Втрати гірничодобувного сектору України сягнули 1,7 трильйона доларів

За три роки війни росії проти України гірничодобувний сектор України втратив близько 1,7 трильйона доларів.

Про це в інтерв’ю Reuters розповіла міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Близько половини стратегічно важливих матеріальних ресурсів України знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

За її словами, на тимчасово окупованих територіях залишається, зокрема, велика частина родовищ вугілля, деякі родовища літію, марганцю та інших корисних копалин.

Вона висловила сподівання, що спільний із США фонд відновлення значно збільшить потенціал гірничодобувної промисловості.

"Наразі частка нашого сектору природних ресурсів у валовому внутрішньому продукті становить 4%, але потенціал набагато більший… Ми щиро сподіваємося, що угода приверне більше уваги до цього сектору та зробить іноземні інвестиції більш зрозумілими та привабливими", – зазначила Гринчук.

За її словами, Україна докорінно реформує свій гірничодобувний сектор, прагнучи залучити мільярди доларів інвестицій в рамках угоди з США про видобуток корисних копалин.

Країна зосереджена на покращенні доступу до інформації та даних про геологорозвідку, зменшенні бюрократії та доопрацюванні переліків критичних та стратегічних корисних копалин, що мають вирішальне значення для економіки.

Джерело: epravda.com.ua

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