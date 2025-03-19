Вы наверняка не хотите ничего знать о хоккее, но нет

Регулярный чемпионат КХЛ длится до 22 марта. А потом с 26 марта по 31 мая будет розыгрыш (плей-офф + финал) Кубка Гагарина.

Регулярный чемпионат НХЛ длится до 17 апреля. После чего начинается розыгрыш Кубка Стэнли, который закончится в июне.

А ещё в период с 9 по 25 мая состоится чемпионат мира по хоккею с шайбой (принимают Дания и Швеция). Кстати, многие в предвкушении того, как датчане приласкают команду США.

Т.е., до середины лета такая игра (НХЛ-КХЛ) крайне маловероятна. Особенно с учётом того, что все звёздные профессионалы должны будут согласовывать внеплановые матчи со своими клубами и рекламодателями. Ибо они денег стоят, а любая игра – это риск травм и т.д.

А вот ближе к осени – время для выставочных матчей и лёгких заработков. Разогнать истерию не проблема, на призовые кремль раскошелится. НХЛ – коммерческая организация, прямые команды они не будут выполнять, но заинтересовать их можно. Правда, им придётся как-то пояснить свою позицию (см. скрин).

Что тут важно. И опасно.

Независимо от того, получится что-то из этой затеи или нет, путин действует чётко в рамках информационной стратегии, нацеленной на размывание санкций и остановку любой помощи Украине.

Я уже писал о роли хоккея в мировой политике именно в этом году. Тут вам и битва США с Канадой, и поход Овечкина за эпическим рекордом Уэйна Гретцки (ему осталось 8 шайб до 17 апреля).

путин инициировал матч как прямую параллель с легендарной серией игр СССР – Канада. Демонстративная попытка сымитировать «перезагрузку» и почесать эго ностальгией по двухполярному миру. Для путина это важно.

Поэтому кремль о хоккее растрезвонил, а пресс-сек Белого дома даже не упомянула. Ибо Трампа больше заботят деньги и прогресс в переговорах, он бы и на чемпионат по бобслею согласился.

Помимо игр в «перезагрузку» кремль всеми способами будет усиливать крики «верните русских». В спорт. В культуру. В экономику.

Тему культуры я уже частично разбирал. Москва построила монструозную машину, которая сейчас обслуживает интересы на востоке и юге. В Европе только Сербия осталась открытой. Но при первой же возможности кремль обрушит на Европу лавину культурных событий с безлимитными бюджетами. Чтобы затоптать ростки общественной поддержки укрепления обороны.

Интересно понаблюдать, кто и как будет толкать историю с хоккеем.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/951

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