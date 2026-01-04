У 1253 році Русь зробила крок, якого не змогла повторити жодна інша українська держава протягом наступних століть
Папа Римський Інокентій IV надіслав корону князю Данилу Романовичу — правителю Галицько-Волинської держави.
Це був не жест ввічливості і не церковний подарунок.
Це було офіційне міжнародне визнання: Данило визнавався королем Русі (Rex Russiae), а його держава — повноправним суб’єктом європейської політики.
На той час це означало дуже багато. Європа перебувала між хрестовими походами, монгольською навалою та боротьбою за сфери впливу. І серед цього хаосу Русь заявляла про себе не як уламок, а як держава з королем, рівним іншим монархам.
● Що це була за корона?
Точний вигляд корони нам невідомий. Але історики сходяться на думці:
це була реальна матеріальна корона, а не лише символічний титул.
Коронація відбулася у Дорогочині (нині Польща), на прикордонні католицького й православного світів. Данило прийняв корону, але не зрікся православ’я — рідкісний і принциповий крок, який показував: це був політичний союз, а не духовна капітуляція.
● Де корона зберігалася?
Після смерті Данила корона опинилася в Перемишлі, у кафедральному соборі. Там її зберігали як реліквію державності, символ королівського статусу Русі.
Про неї згадують у церковних описах, інвентарях і хроніках. Вона не була міфом — вона існувала фізично.
І так тривало століттями.
Аж до 1915 року.
● Момент зникнення
Перша світова війна.
Перемишль — стратегічна фортеця — потрапляє під контроль російських військ. Саме в цей час корона зникає.
російська сторона заявляла, що реліквію вивезли до Санкт-Петербурга «для збереження». Але після цього:
• немає жодного музейного запису,
• жодного фото,
• жодної публічної експозиції,
• жодного підтвердження, що вона досі існує.
Корона розчинилася в історії.
● Де вона тепер?
Існує кілька версій:
• вона зберігається у закритих фондах;
• була переплавлена;
• знищена як символ небажаної державності;
• або досі лежить у сховищі без імені.
Жодна з версій не доведена.
Але є те, чого знищити не вдалося.
● Корона зникла — король залишився
Ім’я Данила Романовича зафіксоване в європейських документах як ім’я короля Русі. Це — історичний факт, незалежний від того, де зараз сама корона.
Вона могла зникнути.
Її могли приховати.
Її могли знищити.
Але акт визнання української державності XIII століття — ні.
Бо корони можна забрати.
А історію — ні.
● Данило Романович — перший український король. І це вже назавжди.
