У 2023 році очікувана тривалість життя в Європейському Союзі сягнула 81,4 року

Це є найвищим показником за всю історію спостережень Євростату — Euractiv.

Під час пандемії COVID-19 очікувана тривалість життя в ЄС дещо знизилася як у 2020, так і в 2021 роках. Але зараз показники очікуваної тривалості життя знову зростають і збільшилися на 3,8 року з 2002 року, коли Євростат вперше почав реєструвати дані по всьому ЄС.

Висновки статистичного відомства контрастують з нещодавніми даними наукового журналу The Lancet, який виявив, що європейці більше не живуть так довго через високе вживання тютюну та алкоголю.

Однак дані, опубліковані в The Lancet, стосуються лише 2021 року, що може бути одним із пояснень цієї різниці.

За даними Євростату, найвища очікувана тривалість життя спостерігається в столиці Іспанії Мадриді, далі йдуть Тренто в Італії, Аландські острови, Наварра в Іспанії та Больцано в північному італійському регіоні Південний Тіроль.

З іншого боку, Болгарія та Угорщина опинилися в найгіршому становищі. Дані Євростату вказують на стійкий розрив між Сходом і Заходом у сфері охорони здоров'я. Ці висновки раніше вже відзначалися в інших джерелах, в тому числі в журналі The Lancet і звіті ОЕСР «Здоров'я з першого погляду до 2024 року», який виявив восьмирічну різницю між найвищою і найнижчою очікуваною тривалістю життя в різних частинах блоку.

У 2023 році Євростат виявив, що очікувана тривалість життя жінок на 5,3 року перевищує очікувану тривалість життя чоловіків, що, ймовірно, пов'язано з менш схильним до ризику вибором жінок, а також вищими показниками куріння і надмірного вживання алкоголю серед чоловіків.

Найменші гендерні розриви були виявлені в Люксембурзі, Нідерландах та Швеції.

Джерело: https://t.me/znua_live/193503

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