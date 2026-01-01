Держава
У Дії стартувала послуга «Скринінг здоровʼя» для українців віком 40+

Програма «Скринінг здоровʼя» для українців віком 40+ допомагає виявити ризики захворювань на ранніх етапах або запобігти хворобам. Йдеться про серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і ментальне здоров’я.

Про це йдеться на порталі «Дія».

З 2026 року всі, кому виповнилося 40 років і більше, через 30 днів після дня народження отримають запрошення в застосунку «Дія» пройти щорічний скринінг здоров’я 40+.

Щоб взяти участь у програмі, достатньо підтвердити готовність у застосунку

«Після цього ви отримаєте «Дія.Картку» або використаєте вже оформлену, на яку будуть зараховані кошти для оплати програми протягом семи днів», – йдеться в повідомленні.

Скринінг включає:

анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2-го типу та стану психічного здоров’я);фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, оцінка частоти та ритму серця, антропометрія);лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок;індивідуальні рекомендації щодо способу життя та стану здоров’я, а за потреби — призначення ліків чи направлення на подальші обстеження чи лікування.

У разі відсутності застосунку «Дія», можна оформити пластикову «Дія.Картку» в банку-партнері та звернутися до найближчого ЦНАПу.

Обстеження доступні в державних, комунальних і приватних медзакладах – незалежно від місця реєстрації. Головне, щоб лікарня була учасником програми.

Агентство Телевидения Новости

