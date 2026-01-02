У Харкові комунальники розчищають тротуари та алеї від снігу

Робітники СКП «Харківзеленбуд» і КП «Благоустрій» Харкова» прибирають сніг і борються з ожеледицею.

Про це повідомляє міськрада.

Комунальники наводять лад у парках, скверах, на пішохідних мостах. Особливу увагу приділяють алеям, тротуарам, сходам, підходам до мостів. Для запобігання утворенню ожеледиці території посипають протиожеледними матеріалами.

Роботи тривають на вул. Харківських Дивізій, вул. Каденюка, бул. Богдана Хмельницького та інших.

Особливу увагу вони приділяють пішохідним доріжкам, підходам до під’їздів, контейнерних майданчиків, місць паркування автомобілів, територіям вздовж «червоних» ліній. До робіт залучено 140 працівників підприємства.

