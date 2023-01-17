У Харкові повністю відновили роботу комунальної сфери

Після останнього масованого ракетного обстрілу ворогом усі системи життєзабезпечення міста Харкова відновлені і працюють.

Про це сьогодні, 17 січня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Остання атака була потужною. Були пошкоджені інфраструктурні об’єкти, які забезпечували електроенергією весь Харків. Довелося багато працювати, щоб відновити електропостачання. Це було зроблено о першій годині ночі. Вдячний усім службам! Зараз світло є, працюють електротранспорт, системи опалення та водопостачання», – зазначив мер.

Ігор Терехов також нагадав, що з початку опалювального сезону довелося вшосте перезапускати систему опалення міста.

Агентство Телевидения Новости