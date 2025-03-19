У Харкові встановлять меморіальну дошку Леонідові Рубаненку
Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 19 березня, підтримав встановлення меморіальної дошки заслуженому економісту України, колишньому голові Об’єднання організацій роботодавців Харківщини Леонідові Рубаненку.
Про це повідомляє міськрада.
З ініціативою встановити пам’ятний знак до міськради звернулася корпорація «Консалтингова група «Рубаненко і партнери», засновником якої він був.Меморіальна дошка з’явиться на фасаді будівлі за адресою: вул. Чигирина Юлія, 5.
Довідка. Леонід Рубаненко з 2002 року очолював Об’єднання організацій роботодавців Харківщини. Був членом виконавчого комітету Харківської міськради, а також одним із засновників «Гостинної на Дворянській» – організації, яка популяризує історію Харкова та Слобожанщини.