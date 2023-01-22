Держава
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22.01.2023 18:19
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У Харкові з’явилася “Юрта незламності”

У Харкові з’явилася “Юрта незламності”

До Дня Соборності в Харкові встановили «юрту незламності» за підтримки Посольства Казахстану в Україні.

Споруда, зведена казахською діаспорою, розташована поряд з Памʼятником закоханим біля ст. м. «Архітектора Бекетова». Щодня намет працюватиме як пункт обігріву, де всі охочі можуть зігрітися, підзарядити телефони та випити гарячого чаю.

«Знаково, що саме сьогодні, у День Соборності, ми відкрили цю «юрту незламності», яка вказує на однозначну підтримку України казахським народом у складні для всіх нас часи. Висловлюю вдячність усім тим, хто не лише не покинув харківʼян у біді, а й активно допомагає нам долати негаразди. Ця юрта є символом єднання двох культур і свідчить про дружбу наших народів», – зазначив під час урочистого відкриття міський голова Ігор Терехов.

Нещодавно такі ж юрти відкрилися у Києві та Бучі.

Агентство Телевидения Новости

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