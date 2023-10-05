05.10.2023 19:24
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У Харківській області оголосили триденну жалобу
Терористична атака російських військових по с. Гроза стала найкривавішим злочином росіян на Харківщині за весь час від початку повномасштабного вторгнення. За останніми даними, цей злочин забрав життя 51 цивільної людини, 6 людей поранені.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Три дні, з 6 по 8 жовтня, в Харківській області будуть оголошені днями жалоби.
Вічна пам’ять жертвам російського терору. Щирі співчуття їхнім рідним та близьким.