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У Канаді відреагували на пропозицію Трампа щодо Golden Dome

У Канаді відреагували на пропозицію Трампа щодо Golden Dome

Міністр оборони Канади Девід Макгінті заявив, що країна самостійно ухвалюватиме рішення щодо власної безпеки та суверенітету. Зокрема, він відреагував на заяву президента США Дональда Трампа, який знову заговорив про можливість приєднання Канади до Сполучених Штатів у якості "51-го штату". Проте цього разу лідер США запропонував Канаді за це безкоштовну участь у системі протиракетної оборони Golden Dome.

"Я давно зрозумів, що коли справа доходить до управління відносинами з іншими країнами, ви можете контролювати лише те, що ви можете контролювати. І те, що ми можемо контролювати зараз, — це рішення щодо зміцнення нашого суверенітету і нашої безпеки. Ми також можемо контролювати наші витрати", — заявив Макгінті.

Трамп раніше заявляв у соцмережах, що Канада повинна буде заплатити 61 мільярд доларів США за участь у системі Golden Dome, якщо залишиться "окремою, але нерівноправною нацією", однак якщо погодиться стати 51-м штатом — це не коштуватиме їй нічого.

Макгінті не коментував суму, озвучену Трампом, але пообіцяв, що більше деталей щодо оборонних видатків буде представлено восени у бюджеті.

"Я не в змозі оцінити цифри. Коли ми представимо бюджет, у нас буде набагато більше інформації про те, що ми збираємося робити", — підсумував Макгінті.

Джерело: news.novyny.live

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