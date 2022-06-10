У Kharkiv Media Hub презентували виставку робіт місцевих медійників

Виставка присвячена роботі журналістів, блогерів, фотографів, які висвітлюють події війни із російською федерацією у Харкові.

Тут представлені фото- та відеороботи, створені з часу повномасштабного вторгнення армії рф від 24 лютого.

Експозиція діятиме на постійній основі, для участі та представлення роботи в приміщенні хабу заповніть форму (https://forms.gle/nFwzHsJfkKxyoAXf6).

Нагадаємо, медійна платформа Kharkiv Media Hub — коворкінг та пресрум для українських та іноземних журналістів, і фіксерів, в якому вони можуть отримати організаційну підтримку та можливість для роботи над матеріалами.

Крім того, Kharkiv Media Hub — майданчик для брифінгів, пресконференцій, дискусій та круглих столів на теми повʼязані з військовою ситуацією в місті, регіоні, ближніх до Харківського регіону фронтових територіях.

Контактні телефони:

+38093 604-01-01

+38098 604-01-01

email: kharkiv.mediahub@gmail.com

Источник: https://t.me/kharkivoda/5252

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