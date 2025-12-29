Держава
Сегодня 06:51
У Києві застосовували мобільні пересувні котельні для обігріву лікарень

"Київтеплоенерго" розгортувало мобільні пересувні котельні для обігріву київських лікарень після чергової російської атаки на енергетичну інфраструктуру столиці.

Про це повідомили в пресслужбі компанії у вечері 27 грудня.

Мобільні котельні були підключені до 6 медичних закладів у різних районах столиці.

Вони забезпечували опалення лікарень до відновлення теплопостачання від стаціонарних теплоджерел.

"Котельні працюють на дизельному паливі, що забезпечує повну автономність їх роботи протягом тривалого часу", - йдеться в повідомленні.

Джерело: epravda.com.ua

