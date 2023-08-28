У Куп’янській громаді відновили газопостачання після обстрілів рф

Внаслідок масованих обстрілів ворогом житлових будинків та інфраструктури Куп’янського району тисячі родин залишились без природного газу та можливості приготувати їжу.

Про це повідомляє Харківська філія «Газмережі».

Газовики протягом трьох днів замінили перебиті ділянки газорозподільної системи, ліквідували пошкодження на трубах від снарядів, відремонтували газопроводи будинків та підключили газ до 4,9 тисяч родин.

Ремонтні роботи проведені одночасно в кількох населених пунктах Куп’янського району.

Агентство Телевидения Новости