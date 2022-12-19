У Путіна потрібно відібрати не лише Крим, а й поцуплену «Росію»

Московія – чудова назва для азійської постімперії.

Росія до 1721 року відома у латинських джерелах як Moscovia. І не вважалася приналежною до європейської цивілізації. Петро І вкрав історію Київської Русі та назву для своєї імперії, намагаючись загорнути азійську деспотію у європейську обгортку. Всередині держава так і залишилася частиною Азії.

Через 300 років Путін офіційно розвернув залишки імперії знову на схід. Точкою відліку заведено вважати 2012 рік – Москва почала конфронтацію з Заходом на користь так званого євразійства. 2022 рік став піком цього протистояння. Путін пообіцяв переорієнтувати економіку Росії на Азію. Звідси ці розмови про Індію і Китай, які стають головними партнерами Москви.

Ось головні штрихи московщини:

● Саме Орда сформувала загарбницьку філософію Московії: князі були безжальними до людей і водночас слухняними рабами ханів. Александр Невський, якого зараз російська пропаганда розкручує у як символ протистояння з Заходом, Невський воював з тевтонцями, був правнуком половецького хана Котяна й обклав свій народ важкою даниною. Невський платив орді, обʼєднався з ханом Батиєм, аби воювати зі своїми братами та успішно грабувати словʼянські землі.

● Відомі політики та експерти стверджують, що «сучасна Росія насправді продовжує залишатися Золотою Ордою, а президент Путін – «останній хан» цієї держави, яка «повинна повернутися до монгольської імперії з центром у Пекіні».

● Сьогоднішня війна Росії проти України багатьма сприймається як продовження протистояння між Сталіним та Бандерою, тобто, між імперією та окремою нацією, що прагне вирватися з її «обіймів». Але насправді відбувається ментальний конфлікт символів: ординської свідомості Александра Невського та проєвропейської Данила Галицького. Король Русі Данило отримав корону, скіпетр та вінець від папи Римського Інокентія IV, шукав у Європі вірних союзників для антимонгольської коаліції.

Реанімувавши міф про Александра Невського, кремль дистанціюється від історичної легенди про Русь. Росія має повернути собі законну історичну назву Московія.

Повернути рашистам первісну назву їх держави - ідея не нова. За неї виступали чимало політиків, дипломатів та депутатів.

Вирішити московитську дилему дуже просто – достатньо ухвалити відповідний закон ВР.

До речі, а Ви підтримуєте ідею повернення Московії її первісної назви?

Джерело: https://t.me/orestokratiia/552

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