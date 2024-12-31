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У рамках збільшення безпекової допомоги США надають Україні пакет військової допомоги на суму $1,25 млрд

У рамках збільшення безпекової допомоги США надають Україні пакет військової допомоги на суму $1,25 млрд

Це передбачає передачу зброї зі складів Пентагону, який, зокрема, посилить українську ППО.

У пакет входять:

● боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);

● боєприпаси для протиповітряної оборони;

● боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

● артилерійські боєприпаси калібру 155-мм і 105-мм;

● боєприпаси класу "повітря-земля";

● протитанкові системи Javelin і шведські ПТРК AT-4;

● ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням TOW;

● боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;

● обладнання та боєприпаси для підриву;

● засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;

● запасні частини;

● допоміжне обладнання;

● навчання і транспорт

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/55236

Новости портала «Весь Харьков»

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