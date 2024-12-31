У рамках збільшення безпекової допомоги США надають Україні пакет військової допомоги на суму $1,25 млрд
Це передбачає передачу зброї зі складів Пентагону, який, зокрема, посилить українську ППО.
У пакет входять:
● боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);
● боєприпаси для протиповітряної оборони;
● боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
● артилерійські боєприпаси калібру 155-мм і 105-мм;
● боєприпаси класу "повітря-земля";
● протитанкові системи Javelin і шведські ПТРК AT-4;
● ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням TOW;
● боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;
● обладнання та боєприпаси для підриву;
● засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;
● запасні частини;
● допоміжне обладнання;
● навчання і транспорт
Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/55236